Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию. Об этом 24 июля сообщается на сайте главы государства

Ригтеринк поддержал важные реформы на Украине, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковский закон, а также назначение нового главы Национального банка (НБУ). Также он отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с ЕС и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Зеленский рассказал, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР на Украине составил 1,1 млрд евро. И. о. президента ЕБРР отметил, что банк готов оказывать Киеву еще больше поддержки во времена кризиса, и за этот год инвестировал на Украину более 300 млн евро. ЕС одобрил соглашение о выделении Украине 1,2 млрд евро кредита, но при определенных условиях © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и проводить взвешенную монетарную политику», — сказал Зеленский, выразив надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, преодоление которого стало существенным вызовом для Украины, украинская власть и в дальнейшем внедряет изменения для быстрого возврата к экономическому росту.