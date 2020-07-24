Ригтеринк поддержал важные реформы на Украине, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковский закон, а также назначение нового главы Национального банка (НБУ). Также он отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с ЕС и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
Зеленский рассказал, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР на Украине составил 1,1 млрд евро. И. о. президента ЕБРР отметил, что банк готов оказывать Киеву еще больше поддержки во времена кризиса, и за этот год инвестировал на Украину более 300 млн евро.
«Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и проводить взвешенную монетарную политику», — сказал Зеленский, выразив надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.
Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, преодоление которого стало существенным вызовом для Украины, украинская власть и в дальнейшем внедряет изменения для быстрого возврата к экономическому росту.