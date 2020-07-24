Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не исключает, что вернется в страну до 9 августа. Он сказал об этом в интервью порталу tut.by 24 июля

Несостоявшийся соперник Лукашенко сбежал из страны, опасаясь преследований © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но, если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа», — сказал Цепкало.

Он уточнил, что друзья в МВД и КГБ предупредили его о возможном аресте: первое предостережение он получил две недели назад, второе — на днях.

Кроме того, по словам Цепкало, к детям в школу пришли работники прокуратуры, которые стали требовать у сотрудников учебного заведения подписания каких-то бумаг, касающихся детей экс-кандидата. После этого он принял решение увезти детей в Москву.

Что касается супруги, то она, по словам политика, осталась в Белоруссии, поскольку продолжает политическую кампанию в составе объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В середине июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение. При этом инициативная группа Цепкало собрала более 200 тысяч подписей, но ЦИК признал достоверными менее 80 тысяч.

После этого Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, которая была отклонена. Позднее он заявил о создании комитета Народного единства, куда хотел бы пригласить всех известных в Белоруссии политиков, которых президент Александр Лукашенко «выбрасывал с политической арены».