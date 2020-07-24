«Ну где-то там какую-то русскую школу закрыли, где-то там что-то перепрофилировали. Об этом даже никто не сообщал. Даже процент украинских школ не особенно освещался в СМИ. А если у вас дети в этом году еще и не идут в школу, то вы вообще не знаете, что там происходит», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что долгое время проблема русского языка не волновала украинских граждан, потому что не все хотели вникать в детали и считалось, что если человек живет на Украине, то он должен изучать украинский язык, а по-русски можно поговорить и дома.
В то же время, по его мнению, может возникнуть ситуация, когда даже в русской школе можно проводить настолько русофобскую пропаганду, что лучше было бы, чтобы обучение проходило на украинском языке, чтобы дети меньше поняли.
Ищенко добавил, что украинские граждане критиковали Кучму за коррупцию и засилье олигархов, но у них не было отторжения с точки зрения национальной политики, тем более что он пришел к власти на вполне пророссийских лозунгах, а украинизация при нем была незаметной.