Украинизация во времена президентства Леонида Кучмы была самой опасной потому, что была медленной и ползучей, и ее последствия сразу же никто не чувствовал. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко отвечает на вопросы зрителей в прямом эфире

Политолог отметил, что долгое время проблема русского языка не волновала украинских граждан, потому что не все хотели вникать в детали и считалось, что если человек живет на Украине, то он должен изучать украинский язык, а по-русски можно поговорить и дома.

В то же время, по его мнению, может возникнуть ситуация, когда даже в русской школе можно проводить настолько русофобскую пропаганду, что лучше было бы, чтобы обучение проходило на украинском языке, чтобы дети меньше поняли.

Ищенко добавил, что украинские граждане критиковали Кучму за коррупцию и засилье олигархов, но у них не было отторжения с точки зрения национальной политики, тем более что он пришел к власти на вполне пророссийских лозунгах, а украинизация при нем была незаметной.