Глава украинского Министерства юстиции Денис Малюська предложил дарить госчиновникам сертификаты на улучшенную камеру в СИЗО - мол, все равно скоро понадобится, пишет Telegram-канал Украина.ру 24 июля

«Сегодня Минюст предлагает новую услугу — мы предлагаем ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ для использования услуг платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомым подарочный сертификат, а если их возьмут под стражу, то они смогут попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!» — цитирует ТГ-канал украинского министра.

По словам Малюськи, сертификат можно купить прямо со своего компьютера или смартфона.

Уже есть и расценки на услугу, опубликованные на сайте ведомства. В зависимости от пенитенциарного учреждения, цены разнятся. Самым дорогим ожидаемо оказался Киевский следственный изолятор, а самым дешевым — Черновицкий следственный изолятор.

Жена министра юстиции Украины разрешила ему купить розовый пиджак, но при одном условии. Малюська просит о помощи © Facebook, Denis Malyuska

Киевский следственный изолятор: стоимость услуги: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю, 12000 грн. в месяц.

Львовское учреждение исполнения наказаний №19: стоимость услуги: 1000 грн. в сутки, 3500 грн. за неделю, 4000 грн. в месяц.

Харьковский следственный изолятор: стоимость услуги: 1000 грн. в сутки, 3500 грн. за неделю, 3750 грн. в месяц.

Днепровское учреждение исполнения наказаний (№ 4): стоимость услуги: 880 грн. в сутки, 2200 грн. за неделю, 3060 грн. в месяц.

Хмельницкий следственный изолятор: стоимость услуги: 780 грн. в сутки, 2720 грн. за неделю, 4910 грн. в месяц.

Старобельский следственный изолятор: стоимость услуги: 750 грн. в сутки, 2600 грн. за неделю, 3000 грн. в месяц.

Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8): стоимость услуги: 610 грн. в сутки, 2070 грн. за неделю, 3940 грн. в месяц.

Сумской следственный изолятор: стоимость услуги: 600 грн. в сутки, 2000 грн. за неделю, 4100 грн. в месяц.

Полтавское учреждение исполнения наказаний (No23): стоимость услуги: 600 грн. в сутки, 2100 грн. за неделю, 3800 грн. в месяц.

Винницкое учреждение исполнения наказаний (№ 1): стоимость услуги: 586 грн. в сутки, 2095 грн. за неделю, 3123 грн. в месяц.

Запорожский следственный изолятор: стоимость услуги: 570 грн. в сутки, 2000 грн. за неделю, 3400 грн. в месяц.

Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№ 11): стоимость услуги: 550 грн. в сутки, 1930 грн. за неделю, 3300 грн. в месяц.

Черниговский следственный изолятор: стоимость услуги: 500 грн. в сутки, 1600 грн. за неделю, 3500 грн. в месяц.

Черновицкий следственный изолятор: стоимость услуги: 346 грн. в сутки, 1170 грн. за неделю, 2508 грн. в месяц.