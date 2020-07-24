По его словам, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175 760 грн (около 400 тысяч рублей).
Ранее луцкий террорист Максим Кривош заявил в суде, что у него не было сообщников.
По его словам, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175 760 грн (около 400 тысяч рублей).
Ранее луцкий террорист Максим Кривош заявил в суде, что у него не было сообщников.
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