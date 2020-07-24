Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в связи с так называемым луцким террористом в виде содержания под стражей с возможностью залога. Об этом 24 июля сообщил Depo.Харьков пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко

Украина.ру на Youtube «То, что мы видели, было большим шоу» — Семен Уралов о луцком террористе