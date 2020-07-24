Харьковские блогеры Хозяин двора (Виталий Бойченко) и Женя Зуб сняли пародию на спецоперацию по задержанию луцкого террориста, который, сдавшись, некоторое время ожидал, пока его задержат. Видео опубликовано на YouTube-канале «Хозяин двора» 23 июля

К автобусу с террористом в Луцке подъехал БТР, слышны взрывы © Ruptly | Ruptly | Перейти в фотобанк Максим Кривош взял в заложники 13 человек в пассажирском автобусе. Впоследствии он освободил людей и сдался правоохранителям.

При этом на видео, попавших в сеть, видно, как мужчина некоторое время ждал, пока к нему кто-нибудь подойдет. Лишь спустя полторы минуты на место прибыл БТР, и начался штурм.

Харьковские блогеры решили поиронизировать над спецоперацией и представили свою версию задержания Кривоша. На кадрах видео Хозяин двора в роли террориста выходит из маршрутки и осматривает территорию в ожидании спецназа. За это время он успевает вызвать службу доставки и поесть, после чего к нему неспеша подходят якобы правоохранители.

«Давай, братан, укладывайся на асфальт, а то сейчас эсбэушники на БТРе приедут — будет больно», — говорит один из «полицейских».

«Террорист» покорно укладывается и советует «силовикам» посмотреть «любой хороший фильм», что отсылает к требованию Кривоша, пожелавшему увидеть рекламу фильма «Земляне» от президента Украины Владимира Зеленского.

«В общем, ребята, вы поняли весь сюрреализм ситуации. Естественно, мы хотели сделать так, чтобы вам было весело, чтобы вы не скучали. Ну а от нашего правительства мы ждем еще новых постановок, новых пранков. Нам очень понравилось, мы с удовольствием будем их копировать. Понятно, что это жалкая пародия на то, что сняли власти, но как получилось, так получилось!» — сказал в конце Хозяин двора.