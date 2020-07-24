Правоохранители в Херсонской области освободили из трудовой эксплуатации 13 гастарбайтеров, которые были вынуждены работать на полях местных фермеров по 15 часов. Об этом 24 июля сообщили в полиции области

Отмечается, что информация о незаконном содержании людей на территории домовладения 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступила от двух гастарбайтеров, которым удалось сбежать. "Работаю за еду". Как пандемия повлияла на трудовую занятость в Украине - реальные истории © CC0, Pixabay

«Спецоперацию по освобождению работников в 4 часа утра осуществили работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП, Скадовского отделения полиции, под процессуальным руководством Скадовской районной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД», — рассказали правоохранители.

По данным полиции, в заключении находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них были две женщины. Люди работали на полях под палящим солнцем с 5 утра до сумерек. Рабочие рассказали, что их запугивали, а деньги обещали выплатить только в конце летнего сезона.

Также отмечается, что владелец домовладения называл себя бригадиром. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях. Заведено дело.