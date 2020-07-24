Руководители пяти украинских городов и депутаты Европарламента из депутатской группы «Украина - ЕС» обсудили проблему сворачивания децентрализации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии «Пропозиция» 23 июля

Укрупнение районов Украины. Децентрализация с последующей деградацией © rada.gov.ua Сергей Сухомлин, Черкасс — Анатолий Бондаренко, Николаева — Александр Сенкевич, Черновцов — Алексей Каспрук, Днепра — Борис Филатов.

Европарламент представляли бывший депутат Бундестага, вице-президент делегации Европарламента в комитете «ЕС — Украина» Виола фон Крамон-Таубадель, а также представители комитета Михаэль Галлер, Андрюс Кубилюс и Петрас Ауштрявичус.

«Хочу подчеркнуть, что мы обсуждали не только проблемы, касающиеся членов партии "Пропозиция". Мы представляли и позицию других городских голов, которые уполномочили нас вести переговоры от их имени и рассказать европейским коллегам о давлении, которое власть оказывает на местное самоуправление по всей стране, активно используя для этого СБУ», — заявил Филатов.

Отмечается, что главными темами для обсуждения стали проблемы сворачивания реформы децентрализации на Украине, недопустимость внесения изменений в избирательное законодательство в преддверии местных выборов, а также давление со стороны власти на муниципалитеты с использованием админресурса, в частности силовых структур.

По результатам обсуждения стороны договорились провести конференцию в расширенном формате в сентябре. По словам Филатова, с украинской стороны будет около 15 градоначальников.