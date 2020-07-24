По словам чиновника, в 9:00 специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысячи кв. м. При этом неправильно установленные боновые заграждения не смогли предотвратить разлив. В итоге пятно пошло в сторону пляжа и достигло песка.
Сообщается, что в настоящее время «Делфи» готовят ко второй попытке подъема, которую собирается предпринять судовладелец. К судну подогнали плавучий кран — с его помощью планируется заводить стальные тросы.
Тем временем Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 25 миллионов гривен (64,5 миллиона рублей). Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.
После подъема «Делфи» должны отбуксировать в Черноморск.