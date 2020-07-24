Очередной масштабный разлив топлива из затонувшего танкера «Делфи» на побережье Одессы произошел утром 24 июля. Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает «Думская»

В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам чиновника, в 9:00 специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тысячи кв. м. При этом неправильно установленные боновые заграждения не смогли предотвратить разлив. В итоге пятно пошло в сторону пляжа и достигло песка.

Сообщается, что в настоящее время «Делфи» готовят ко второй попытке подъема, которую собирается предпринять судовладелец. К судну подогнали плавучий кран — с его помощью планируется заводить стальные тросы.

Тем временем Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 25 миллионов гривен (64,5 миллиона рублей). Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

После подъема «Делфи» должны отбуксировать в Черноморск.