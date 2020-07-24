Баку рассматривает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о карабахском урегулировании как попытку остановить переговорный процесс. Об этом 24 июля заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Интерфакс

Посол Армении назвал причину обострения конфликта с Азербайджаном © mod.gov.az Никол Пашинян сообщил, что Ереван продолжит работу с Минской группой ОБСЕ для достижения карабахского урегулирования и призывает Азербайджан отказаться от применения силы.

«Мнения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 23 июля, являются еще одним ударом по переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который осуществляют сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Таким образом, руководство Армении хочет остановить переговорный процесс», — заявила Абдуллаева.

Она назвала неприемлемым полноправное участие непризнанной Нагорно-Карабахской республики в переговорах об урегулировании конфликта. В азербайджанском МИД подчеркнули, что формат переговоров изменить нельзя, и призвали сопредседателей Минской группы ОБСЕ занять «прямую позицию в отношении заявления Армении, которое нарушает переговорный процесс».

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах — Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

В Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.