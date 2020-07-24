Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует передачу управления государственными ТЭЦ от Фонда госимущества к НАК «Нафтогаз Украины», рассказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время селекторного совещания

«Министерство энергетики в ближайшее время инициирует совещание с представителями Фонда госимущества, Нафтогаза Украины и Антимонопольного комитета о возможности передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства теплоэлектроцентралей от Фонда госимущества к Нафтогазу Украины», — сказала Ольга Буславец.

Ледниковый период украинской бесхозяйственности. На ТЭЦ страны заканчивается уголь © sobitie.com.ua | sobitie.com.ua | Перейти в фотобанк

Буславец подчеркнула, что передача ТЭЦ Нафтогазу — это только один из вариантов решения проблемы задолженностей теплоэлектроцентралей.

Окончательное решение будет представлено после ряда консультаций с руководителями профильных министерств и ведомств, а также с руководителями регионов, резюмировала и.о. министра энергетики.