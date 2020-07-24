«Министерство энергетики в ближайшее время инициирует совещание с представителями Фонда госимущества, Нафтогаза Украины и Антимонопольного комитета о возможности передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства теплоэлектроцентралей от Фонда госимущества к Нафтогазу Украины», — сказала Ольга Буславец.
Необходимость передачи прав управления вызвана большими долгами государственных ТЭЦ, что создает угрозу срыва отопительного сезона, добавила и.о. министра.
Буславец подчеркнула, что передача ТЭЦ Нафтогазу — это только один из вариантов решения проблемы задолженностей теплоэлектроцентралей.
Окончательное решение будет представлено после ряда консультаций с руководителями профильных министерств и ведомств, а также с руководителями регионов, резюмировала и.о. министра энергетики.