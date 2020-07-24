Украинские власти допустили множество ошибок в ситуации с захватом заложников в Луцке, их действия напоминали «дешевую трагикомедию». Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в недавнем комментарии РИА Новости

Для меня великая тайна, почему Аваков вообще поехал в Луцк – Шабовта о захвате заложников © avakov.com

Также, продолжил эксперт, ошибкой было то, как велись переговоры с террористом, бывшим преступником, человеком, страдающим психическими расстройствами и навязчивыми идеями, которому лишь нужна была трибуна для выступлений.

«Обычно с такими людьми переговоры ведут психологи, а в этой ситуации должен был бы вести психиатр, но никак не президент страны. Трудно это оценить, кроме как дешевую трагикомедию, в которой украинские власти сделали ошибки», — категоричен Кедми.

Также, добавил он, нелепым выглядит и само задержание террориста, который вышел из автобуса и просто долго ждал, пока его скрутят. Одним словом, все это не было организовано профессионально, так, как это умели в свое время украинские службы, по крайней мере 20 лет назад, подытожил специалист.