Первой ошибкой, по его мнению, было то, что место захвата заложников не было изолировано от зевак и журналистов, из-за чего происходившее вокруг захваченного автобуса транслировалось на телеканалах, а это просто немыслимо в подобных ситуациях.
Также, продолжил эксперт, ошибкой было то, как велись переговоры с террористом, бывшим преступником, человеком, страдающим психическими расстройствами и навязчивыми идеями, которому лишь нужна была трибуна для выступлений.
«Обычно с такими людьми переговоры ведут психологи, а в этой ситуации должен был бы вести психиатр, но никак не президент страны. Трудно это оценить, кроме как дешевую трагикомедию, в которой украинские власти сделали ошибки», — категоричен Кедми.
Также, добавил он, нелепым выглядит и само задержание террориста, который вышел из автобуса и просто долго ждал, пока его скрутят. Одним словом, все это не было организовано профессионально, так, как это умели в свое время украинские службы, по крайней мере 20 лет назад, подытожил специалист.