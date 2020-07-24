Инцидент с захватом заложников в Луцке никак не поменяет парадигму поведения украинского государства в отношении донбасского конфликта. Такое мнение выразил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев на своей странице в соцсетях

Оставив Донбасс без местных выборов, Киев сделал свой антидонбасский выбор © president.gov.ua Владимира Зеленского требований луцкого террориста полностью опровергнет тезис о том, что Киев не может вступить в переговоры с ДНР/ЛНР, потому что якобы не договаривается с террористами.

Те, кто так считает, отметил эксперт, не понимают, насколько гибко украинское руководство в плане таких парадигм, потому что этот тезис для украинских политиков отошел на второй план еще в 2016 году.

По его мнению, в последние годы украинские политики предпочитают говорить о неких «российских войсках», которых никто не видел, а также о «российских оккупационных властях» в Донбассе.

«Благодаря этой нехитрой манипуляции проблема вырождается до простого и тривиального решения. Когда нашим властям говорят: «Ведите переговоры с Донбассом!», они отвечают: «А мы же их и ведем — с Россией в рамках «нормандского формата». А с кем еще их там можно вести?» — пояснил Ткачев.

Тех же, кто не верит мифам о том, что в Донбассе находятся «российские войска», они тут же объявляют «ватниками и предателями» и считают дальнейшую дискуссию об этом бессмысленной, а то и вовсе угрожают сдать «неверующих» в СБУ, указал он.

То же самое происходит, если гражданин пытается получить от власти доказательства этих голословных утверждений — его быстро объявляют «российским агентом» и «распространителем кремлевских нарративов», добавил журналист.