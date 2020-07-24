Молдавские власти направили в центральный секретариат Интерпола запрос об объявлении Плахотнюка в международный розыск в октябре 2019 года.
«Комиссия по контролю файлов Генерального секретариата Интерпола отказалась включить бывшего руководителя Демпартии Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск, и решила удалить его данные из баз данных организации», — сообщила Генпрокуратура.
Комиссия не раскрыла причины такого решения, в связи с чем ГПМ намерена обратиться в Управление международного сотрудничества полиции с соответствующим запросом.
Прокуратура определится с реакцией на такое решение Интерпола только после того, как получит его ответ.
Как отмечает РИА Новости, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
В феврале 2020 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.
Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года.
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля о том, что Плахотнюк находится в США.