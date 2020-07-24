Интерпол отказался включать молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Молдавии (ГПМ) 24 августа

Молдавские власти направили в центральный секретариат Интерпола запрос об объявлении Плахотнюка в международный розыск в октябре 2019 года.

«Комиссия по контролю файлов Генерального секретариата Интерпола отказалась включить бывшего руководителя Демпартии Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск, и решила удалить его данные из баз данных организации», — сообщила Генпрокуратура.

«Его ждут в Молдавии»: Додон надеется на скорую экстрадицию Плахотнюка из США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Прокуратура определится с реакцией на такое решение Интерпола только после того, как получит его ответ.

Как отмечает РИА Новости, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

В феврале 2020 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года.

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля о том, что Плахотнюк находится в США.