В четверг, 23 июля, певица сообщила в своем Instagram, что концертов на Украине пока не предвидится из-за продления карантина.
«Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок… Я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила», — написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
дорогие люди 🤍 Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределённый срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам 🤍 Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но так же я точно знаю, что придёт наше время и мы будем с вами вместе сиять как и прежде ✨ Я всё равно буду ждать нашей встречи. P.S. Возврат средств за приобретённые билеты можно осуществить в период с 21.07 по 28.07 Приносим свои глубочайшие извинения! И я крепко обнимаю каждого из вас ❤️
В то же время Стерненко в своем Telegram-канале заявил, что выступление Зиверт отменили после его обращения в Службу безопасности и Госпогранслужбу Украины. Он сделал это из-за того, что в 2018 году российская артистка пела в Ялте, а в 2019-м — в Симферополе.
«Концерт в Киеве, который запланирован на 4 августа, пока не отменили. Но уверен, это вопрос времени», — написал Стерненко.
В Одессе Зиверт должна была петь на открытии летнего театра «Морвокзал», а в Киеве концерт запланирован в пространстве OSOCOR Residence.
* Деятельность организации запрещена в РФ