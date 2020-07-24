Концерт российской певицы Zivert 24 июля в Одессе не состоится. Об этом сообщили сама артистка, а также экс-лидер одесской ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко, указав при этом разные причины отмены выступления

Сорвал концерт Райкина. СБУ назвала заслуги Стерненко перед Украиной © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок… Я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила», — написала она.

В то же время Стерненко в своем Telegram-канале заявил, что выступление Зиверт отменили после его обращения в Службу безопасности и Госпогранслужбу Украины. Он сделал это из-за того, что в 2018 году российская артистка пела в Ялте, а в 2019-м — в Симферополе.

«Концерт в Киеве, который запланирован на 4 августа, пока не отменили. Но уверен, это вопрос времени», — написал Стерненко.

В Одессе Зиверт должна была петь на открытии летнего театра «Морвокзал», а в Киеве концерт запланирован в пространстве OSOCOR Residence.

* Деятельность организации запрещена в РФ