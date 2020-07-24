Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное ситуации в Карагандинской и Туркестанской областях республики, где были зафиксированы призывы к беспорядкам. Об этом пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook 24 июля

В казахстанском Сатпаеве произошли массовые волнения из-за похищения девочки - видео © ratel.kz Ерлан Тургумбаев рассказал, что правоохранительные органы Казахстана ведут расследование по фактам призывов к межнациональной розни и беспорядкам после бытового конфликта в поселке Шорнаке Туркестанской области, а сотрудники МВД пресекли попытки совершения хулиганских действий в городе Сатпаеве Карагандинской области, которые последовали за похищением пятилетней девочки.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством своей администрации, акимами (главами администраций — ред.) Карагандинской и Туркестанской областей, руководителями правоохранительных органов по ситуации в поселке Шорнак и городе Сатпаеве… Глава государства поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности», — написал Уали.

По его данным, Токаев также призвал обратить внимание на удовлетворение первостепенных социально-экономических нужд жителей регионов.

Что касается задержанного жителя Сатпаева, подозреваемого в совершении насилия в отношении несовершеннолетней девочки, то, по словам Уали, правоохранительным органам дано поручение провести расследование с полным информированием общественности о его итогах.