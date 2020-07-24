После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году «Шахтер» перебазировался во Львов, а последние три сезона играл домашние матчи в Харькове. В этом году для матчей еврокубков и заключительных встреч внутреннего первенства донецкий клуб арендовал «Олимпийский».
Основным арендатором НСК «Олимпийский» является «Динамо», именно со столичным клубом сейчас ведут переговоры «горняки» и уже практически достигли договоренности.
«Затем будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК "Олимпийский". То есть вполне возможно, что "Шахтер" будет проводить матчи в столице Украины. Фанаты "Динамо", конечно, будут в шоке, но "Олимпийский" не принадлежит "Динамо" — он принадлежит Министерству спорта», — отметил Болотников.
Накануне было объявлено, что киевское «Динамо» подписало контракт с новым главным тренером. Им стал бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу. Данное решение вызвало недовольство среди фанатов киевской команды, которые пригрозили руководству клуба массовыми протестами.