Донецкий «Шахтер» в предстоящем сезоне планирует проводить все домашние матчи в чемпионате и еврокубках на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где обычно выступает столичное «Динамо». Об этом рассказал журналист Сергей Болотников 23 июля в эфире YouTube-канала TaToTake

Легендарный футболист «Динамо» не смог подобрать литературных слов для назначения тренером клуба Луческу © footballua.tv

Основным арендатором НСК «Олимпийский» является «Динамо», именно со столичным клубом сейчас ведут переговоры «горняки» и уже практически достигли договоренности.

«Затем будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК "Олимпийский". То есть вполне возможно, что "Шахтер" будет проводить матчи в столице Украины. Фанаты "Динамо", конечно, будут в шоке, но "Олимпийский" не принадлежит "Динамо" — он принадлежит Министерству спорта», — отметил Болотников.

Накануне было объявлено, что киевское «Динамо» подписало контракт с новым главным тренером. Им стал бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу. Данное решение вызвало недовольство среди фанатов киевской команды, которые пригрозили руководству клуба массовыми протестами.