В ночь на пятницу, 24 июля, толпа разъяренных жителей города Сатпаева в Карагандинской области Казахстана требовала выдать подозреваемого в похищении ребенка и сожгла авто возле здания полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД

Полиция открыла 90 уголовных дел после массовых беспорядков на юге Казахстана © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) Отмечается, что ночью в городе произошли массовые беспорядки после того, как стало известно, что пропавшую пятилетнюю девочку нашли в квартире у неизвестного мужчины. Девочку искали всем городом.

После обнаружения ребенка возле дома, где живет подозреваемый, собралась толпа. Люди требовали выдать им мужчину для расправы. Они стучались во все квартиры и пугали жильцов дома. Полиция едва сдерживала натиск толпы.

Затем люди двинулись к зданию акимата города. В Сатпаев были стянуты силы Национальной гвардии. Власти города сообщили, что ребенок находится с матерью, и призвали жителей не поддаваться на провокации.

Подозреваемый был арестован, к утру обстановка в городе стабилизировалась.

В связи с произошедшим глава МВД Ерлан Тургумбаев провел экстренный брифинг.