Отмечается, что ночью в городе произошли массовые беспорядки после того, как стало известно, что пропавшую пятилетнюю девочку нашли в квартире у неизвестного мужчины. Девочку искали всем городом.
После обнаружения ребенка возле дома, где живет подозреваемый, собралась толпа. Люди требовали выдать им мужчину для расправы. Они стучались во все квартиры и пугали жильцов дома. Полиция едва сдерживала натиск толпы.
Затем люди двинулись к зданию акимата города. В Сатпаев были стянуты силы Национальной гвардии. Власти города сообщили, что ребенок находится с матерью, и призвали жителей не поддаваться на провокации.
Подозреваемый был арестован, к утру обстановка в городе стабилизировалась.
В связи с произошедшим глава МВД Ерлан Тургумбаев провел экстренный брифинг.