Полиция Киевской области опровергла информацию о найденных остатках взрывных устройств после пожара в доме руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Об этом 23 июля сообщила полиция Киевской области

Зеленский призвал найти и наказать виновных в поджоге дома Шабунина © скриншот видео Украина • РУ

При осмотре был изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое было направлено на проведение соответствующих экспертиз. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяющаяся в СМИ, не соответствует действительности.

«Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами», — говорится в сообщении.