Отмечается, что дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлеченные эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.
При осмотре был изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое было направлено на проведение соответствующих экспертиз. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяющаяся в СМИ, не соответствует действительности.
«Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами», — говорится в сообщении.