Ранее Зеленский выполнил требования захватившего заложников в Луцке человека, записав видео, а также напрямую поговорив с ним. После этого мужчина сдался правоохранителям.
По словам Камбриа, в переговорах об освобождении заложников действует принцип, согласно которому командиры не ведут переговоры, так как это не дает переговорщику возможности потянуть время, передавая информацию по цепочке командования.
«Однако есть и другой принцип: "Никогда не говори никогда". В этом случае захвативший заложников не выглядел как террорист с грандиозными требованиями, такими как освобождение политзаключенных, а это (требование — ред.) было посмотреть кино. Очевидно, что у него были какие-то психические проблемы. Так что в этой ситуации все сработало, и невинные заложники не были ранены, что и есть конечная цель переговорщика об освобождении», — сказал эксперт.
Во вторник, 21 июля, дважды судимый Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал бы посмотреть зоозащитный фильм «Земляне».
После того, как Зеленский выполнил требование, заложники были освобождены, а Кривош задержан и арестован 23 июля.