До ведения переговоров с захватчиками заложников нельзя допускать руководителей, но в случае, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования преступника и говорил с ним напрямую, сработало правило «никогда не говори никогда». Об этом экс-переговорщик полиции Нью-Йорка Джек Камбриа сказал РИА Новости 24 июля

Рудяков о теракте в Луцке: В ОПУ беспокоились о репутации Зеленского, когда на кону стояли жизни людей © Нина Зотина

По словам Камбриа, в переговорах об освобождении заложников действует принцип, согласно которому командиры не ведут переговоры, так как это не дает переговорщику возможности потянуть время, передавая информацию по цепочке командования.

«Однако есть и другой принцип: "Никогда не говори никогда". В этом случае захвативший заложников не выглядел как террорист с грандиозными требованиями, такими как освобождение политзаключенных, а это (требование — ред.) было посмотреть кино. Очевидно, что у него были какие-то психические проблемы. Так что в этой ситуации все сработало, и невинные заложники не были ранены, что и есть конечная цель переговорщика об освобождении», — сказал эксперт.

Во вторник, 21 июля, дважды судимый Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал бы посмотреть зоозащитный фильм «Земляне».

После того, как Зеленский выполнил требование, заложники были освобождены, а Кривош задержан и арестован 23 июля.