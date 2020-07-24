Киевский горсовет поддержал назначение внефракционного депутата Александра Харченко на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Трансляция заседания велась на YouTube-канале горсовета 23 июля

За это решение проголосовали 62 депутата. Таким образом, Харченко занял направление, которое ранее курировал Владимир Слончак, уволенный за нападение на полицейского в апреле 2020 года.

Суд отказался арестовать экс-депутата Микитася, несмотря на невыплаченный залог – СМИ © Максим Микитась / mikitas.com.ua Максиму Микитасю, обвиняемому в организации коррупционной схемы с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

«Помогают [Андрею] Странникову и [Олесю] Маляревичу "управлять" земельной комиссией Киевсовета Александр Харченко, Олег Петровец и Виталий Росляков, рассказывают в кулуарах Киевсовета. Эти депутаты тесно связаны между собой и входят в неформальную группу поддержки Максима Микитася», — передает «112 Украина».

В результате разворовывания Микитасем средств корпорации «Укрбуд» без жилья остались 13 тысяч семей. Скандальный застройщик был задержан еще осенью, а 20 января попытался бежать в Лондон, но был снят с рейса. В данный момент суды над ним продолжаются.