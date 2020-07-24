Сенат Конгресса США 23 июля одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (с 1 октября), в котором «стратегической конкуренции с Россией» отводится приоритетная роль. Об этом сообщается на сайте Конгресса

В Германии санкции США против «Северного потока – 2» назвали нарушением международного права © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт утвердили свою версию бюджета национальной обороны на $740,5 миллиардов (52,9 триллиона рублей). Одобрили проект 86 сенаторов, а проголосовали против 14 человек.

В бюджете, в частности, предусматривается ужесточение ограничительных мер против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Среди прочего, речь идет о санкциях в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Также в документе отмечается, что Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить $250 миллионов (17,9 миллиарда рублей).