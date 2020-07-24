Представители Евросоюза во время прошедшей 23 июля в Брюсселе внеочередной встречи высокопоставленных должностных лиц ЕС и Белоруссии выразили обеспокоенность несоблюдением Минском основных свобод во время президентских выборов. Об этом говорится в сообщении, распространенном представительством ЕС в республике

Лукашенко заявил о начале «политической пандемии» в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.

«В центре дискуссий была ситуация в области прав человека и демократии в контексте президентских выборов, которые пройдут в Беларуси 9 августа. ЕС вновь выразил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Беларусью основных свобод и, как представляется, произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса», — говорится в сообщении представительства ЕС.

Там отмечается, что Евросоюз призвал Белоруссию освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование в каждом случае.