В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента. Кандидатами зарегистрированы пять человек, двоим было отказано в регистрации. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
«В центре дискуссий была ситуация в области прав человека и демократии в контексте президентских выборов, которые пройдут в Беларуси 9 августа. ЕС вновь выразил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Беларусью основных свобод и, как представляется, произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса», — говорится в сообщении представительства ЕС.
Там отмечается, что Евросоюз призвал Белоруссию освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование в каждом случае.