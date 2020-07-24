Ранее в четверг, 23 июля, Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом под Киевом, пострадавших нет. Полиция завела уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара.
По мнению Зеленского, произошедшее является явным признаком того, что украинское общество «так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений», что волнует и расстраивает президента.
Также, по его словам, каждый такой случай бросает тень на репутацию государства, на новые институты власти и особенно на правоохранительные органы.
«Поэтому уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от тех же правоохранительных органов. И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "и". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства… Виновных нужно обязательно найти и наказать», — заявил Зеленский.
Он отметил, что аксиомой для Украины должно стать кредо «Общество диалога, а не общество насилия».