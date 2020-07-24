Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог дома руководителя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, заявив, что виновных нужно обязательно найти и наказать. Он написал об этом в своем Telegram-канале 23 июля

Чем докажете? У Шабунина сгорел тот дом, который фигурировал в коррупционных делах © ЧЕСНО. Фільтруй суд

По мнению Зеленского, произошедшее является явным признаком того, что украинское общество «так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений», что волнует и расстраивает президента.

Также, по его словам, каждый такой случай бросает тень на репутацию государства, на новые институты власти и особенно на правоохранительные органы.

«Поэтому уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от тех же правоохранительных органов. И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "и". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства… Виновных нужно обязательно найти и наказать», — заявил Зеленский.

Он отметил, что аксиомой для Украины должно стать кредо «Общество диалога, а не общество насилия».