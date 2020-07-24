В России вступил в силу закон, упрощающий получение гражданства РФ иностранцами и лицами без гражданства: документ исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для его получения, передает РИА Новости 24 июля

Экзамены отменили: украинцам и белорусам упростили получение гражданства России © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.

Ранее законодательство обязывало соискателя российского гражданства отказаться от имеющегося у него иного гражданства. Теперь это требование отменено. Кроме того, новый закон исключает при подаче заявления на гражданство РФ требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

Помимо этого, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упрощается подача заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Также сокращается с трех лет до одного года срок трудовой деятельности в России для лиц, окончивших российские вузы.