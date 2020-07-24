Ранее ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон в Донбассе.
«Он (Гутерреш — ред.) призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий», — говорится в заявлении.
Дюжаррик отметил, что генсек ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса в продолжающихся мирных усилиях «нормандской четверки», ТКГ и ОБСЕ.
Представитель также добавил, что Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения и обеспечить прогресс в осуществлении Минских соглашений в соответствии с соответствующей резолюцией Совбеза ООН.