Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать договоренности, направленные на прекращения огня в регионе, достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика от 23 июля

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«Он (Гутерреш — ред.) призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий», — говорится в заявлении.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса в продолжающихся мирных усилиях «нормандской четверки», ТКГ и ОБСЕ.

Представитель также добавил, что Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения и обеспечить прогресс в осуществлении Минских соглашений в соответствии с соответствующей резолюцией Совбеза ООН.