«Примеры Фирташа, которого прижали в Евросоюзе, и Ахметова, на которого надавили по линии американских коллег, показывают, что олигархи очень сильно зависимы. И когда ставится вопрос ребром: деньги или идеи — единицы готовы выбирать второе», — указал эксперт.
Политолог также отметил, что тот же Ахметов сначала выступал с заявлениями о важности русского языка и поддержке ополченцев, а потом перенес штаб-квартиру из Донецка, взвинтил тарифы и заработал в тройном объеме вместе с Петром Порошенко.
Москва делала ставку не на олигархический сегмент, потому что верила, что на Украине существует глубинная оппозиция и что люди могут устать от действующей власти, пояснил Абзалов.
По его словам, люди действительно устали и проголосовали за Зеленского, однако многие ждали, что Зеленский будет прикован к своему электорату и свою позицию не изменит, но, как показала практика, все получилось совсем не так.