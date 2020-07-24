Возможно, Москве в разгар украинского кризиса имело смысл сделать ставку на отдельно взятые финансово-промышленные группировки в этой стране, но, как показала практика, это было невозможно. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Украина находится в самоизоляции и, чтобы из нее выйти, ей нужен иной политический класс © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог также отметил, что тот же Ахметов сначала выступал с заявлениями о важности русского языка и поддержке ополченцев, а потом перенес штаб-квартиру из Донецка, взвинтил тарифы и заработал в тройном объеме вместе с Петром Порошенко.

Москва делала ставку не на олигархический сегмент, потому что верила, что на Украине существует глубинная оппозиция и что люди могут устать от действующей власти, пояснил Абзалов.

По его словам, люди действительно устали и проголосовали за Зеленского, однако многие ждали, что Зеленский будет прикован к своему электорату и свою позицию не изменит, но, как показала практика, все получилось совсем не так.