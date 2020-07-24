Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что при правильном обращении «мягкая сила» России на Украине может быть действенной, так как ее боятся. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

СБУ оставила харьковских ветеранов без медалей © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей «75 лет Великой Победы».

«Это косвенно свидетельствует о том, что в реальности наша "мягкая сила" может быть очень эффективна, — ее боятся. Если боятся георгиевской ленточки, флага, символики, наград, значит, что на самом деле население имеет к этому хорошее отношение, считает эти символы своими. А раз оно считает эти символы своими, то и идеи, которые за ними стоят, оно тоже считает своими», — подчеркнул Безпалько.

Он отметил, что жителям постсоветских республик трудно отказаться от идей общей с Россией истории, ценностей, героев и государства.

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