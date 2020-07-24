Эксперт напомнил об инциденте на российско-украинской границе, где Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя гендиректора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей «75 лет Великой Победы».
«Это косвенно свидетельствует о том, что в реальности наша "мягкая сила" может быть очень эффективна, — ее боятся. Если боятся георгиевской ленточки, флага, символики, наград, значит, что на самом деле население имеет к этому хорошее отношение, считает эти символы своими. А раз оно считает эти символы своими, то и идеи, которые за ними стоят, оно тоже считает своими», — подчеркнул Безпалько.
Он отметил, что жителям постсоветских республик трудно отказаться от идей общей с Россией истории, ценностей, героев и государства.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.