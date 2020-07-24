Оппоненты правых радикалов будут вынуждены защищаться от нападений, что приведет к эскалации насилия на политической почве. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne

Погребинский рассказал, кто может сменить Зеленского на посту президента © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олега Волошина перед Верховной Радой, а также открыто угрожали ему и его помощнице в присутствии сотрудников полиции.

«То, что случилось с Волошиным, — не первая история. Вспомним то, что произошло с активистами Шария и на что наш президент отреагировал «мне неинтересны эти люди». Это свидетельство того, что наша власть, прежде всего, президент, не очень понимает свою роль», — указал эксперт.

Если не пресечь нападения на людей из политических мотивов, подчеркнул политолог, то это фактически вынуждает сторону, которая не разделяет взгляды радикалов, применять соответствующие методы против них.

По его мнению, из-за этого может произойти то опасное развитие событий, которое было в Днепре, когда наказали мужчину, бившего женщину.

Хуже представить себе невозможно, потому что это невозможно остановить: если происходит одни инцидент за другим, потом это станет войной всех против всех, добавил Погребинский.