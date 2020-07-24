Ранее национал-радикалы облили зелёнкой депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина перед Верховной Радой, а также открыто угрожали ему и его помощнице в присутствии сотрудников полиции.
«То, что случилось с Волошиным, — не первая история. Вспомним то, что произошло с активистами Шария и на что наш президент отреагировал «мне неинтересны эти люди». Это свидетельство того, что наша власть, прежде всего, президент, не очень понимает свою роль», — указал эксперт.
Если не пресечь нападения на людей из политических мотивов, подчеркнул политолог, то это фактически вынуждает сторону, которая не разделяет взгляды радикалов, применять соответствующие методы против них.
По его мнению, из-за этого может произойти то опасное развитие событий, которое было в Днепре, когда наказали мужчину, бившего женщину.
Хуже представить себе невозможно, потому что это невозможно остановить: если происходит одни инцидент за другим, потом это станет войной всех против всех, добавил Погребинский.