Он отметил, что России в вопросе использования инструмента «мягкой силы» в целом следует действовать по кальке США, в частности, выделять средства на целевые программы гуманитарного, идеологического, исторического свойства.
При этом эксперт отметил, что если посмотреть отчетность некоторых западных фондов по работе в России, то можно увидеть, что эти выделенные средства маскируются и «переводятся через десятые руки».
«Так что в этом смысле тоже надо учиться у Запада, как вроде бы и прозрачно и в то же время не прямолинейно выделять средства, чтобы потом не дать возможности обвинить тех, с кем мы работаем на Западе в работе на Россию. Тут тоже нужно диверсифицировать свои подходы и действовать аккуратно», — подчеркнул Корнилов.
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