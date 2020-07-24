В вопросе выделения средств на различные программы в других странах России следует брать пример с Запада, где финансирование проходит через третьи руки. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 23 июля

Сергей Степанов: Конечная цель «мягкой силы» Запада — расчленение России © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

При этом эксперт отметил, что если посмотреть отчетность некоторых западных фондов по работе в России, то можно увидеть, что эти выделенные средства маскируются и «переводятся через десятые руки».

«Так что в этом смысле тоже надо учиться у Запада, как вроде бы и прозрачно и в то же время не прямолинейно выделять средства, чтобы потом не дать возможности обвинить тех, с кем мы работаем на Западе в работе на Россию. Тут тоже нужно диверсифицировать свои подходы и действовать аккуратно», — подчеркнул Корнилов.

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