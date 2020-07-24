Ранее в США появился законопроект №447, известный как JUST («Правосудие для выживших»). Авторы документа считают, что Варшава задолжала потомкам польских евреев не менее 300 млрд долларов.
«Дуда может наплевать на Израиль, на Берлин, но не на Америку. С экономикой у США плохо, платить Польше за антироссийскость в прежних объемах они уже не могут. Если Трамп всерьез за это возьмется, идея репараций станет для Польши катастрофой. Там речь идет даже не о миллиардах, а о сотнях миллиардов. И в Америке говорят об этом», — указал эксперт.
Сатановский также подчеркнул, что руководство Польши будет принимать любые решения США, в том числе несущие прямую угрозу для Варшавы.
По его мнению, это в польской политике идея безопасности собственной страны отсутствует по определению, поэтому страна согласится принять даже американские войска и вооружения в случае их вывода из Германии. Поэтому теперь не ФРГ, а именно Польша будет мишенью российских ракет, добавил политолог.