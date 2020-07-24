Польшу может ждать внешнеполитическая и финансовая катастрофа, поскольку ряд стран, включая США, Германию и Израиль, ставят вопрос об имуществе польских евреев, изгнанных из страны еще до Второй мировой и вторжения нацистов. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Активная оборона. Сатановский рассказал, как сорвать все планы США по уничтожению России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Дуда может наплевать на Израиль, на Берлин, но не на Америку. С экономикой у США плохо, платить Польше за антироссийскость в прежних объемах они уже не могут. Если Трамп всерьез за это возьмется, идея репараций станет для Польши катастрофой. Там речь идет даже не о миллиардах, а о сотнях миллиардов. И в Америке говорят об этом», — указал эксперт.

Сатановский также подчеркнул, что руководство Польши будет принимать любые решения США, в том числе несущие прямую угрозу для Варшавы.

По его мнению, это в польской политике идея безопасности собственной страны отсутствует по определению, поэтому страна согласится принять даже американские войска и вооружения в случае их вывода из Германии. Поэтому теперь не ФРГ, а именно Польша будет мишенью российских ракет, добавил политолог.