Он отметил, что Запад методично долгие годы взращивал на Украине своих агентов влияния, и это увенчалось успехом. Чего нельзя сказать о российских попытках использования инструмента soft power, отметил журналист.
«Главная проблема, мне кажется, заключается в том, что наши недруги знали конечную цель — расчленение и ослабление России, превращение населения лимитрофов в манкуртов, которые впоследствии будут готовы убивать русских и чьими руками будут создаваться очаги напряжения на границах РФ», — сказал он.
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