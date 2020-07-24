Применяя «мягкую силу» на Украине США точно знали, какую цель преследуют, - ослабить Россию. Об этом главный редактор «Политнавигатора» Сергей Степанов сказал в интервью изданию Украина.ру 23 июля

Насколько эффективная и жесткая у России «мягкая сила»? Мнения экспертов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Главная проблема, мне кажется, заключается в том, что наши недруги знали конечную цель — расчленение и ослабление России, превращение населения лимитрофов в манкуртов, которые впоследствии будут готовы убивать русских и чьими руками будут создаваться очаги напряжения на границах РФ», — сказал он.

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