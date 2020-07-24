Для повышения эффективности инструмента «мягкой силы» в России необходимо, в частности, провести экономический аудит того, куда уходят выделяемые средства. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Виталий Шмаленюк: Реализацией «мягкой силы» России должна стать миссия «альтернативной Европы» © Facebook, Дискуссионный клуб "Достоевский"

«Нужно опираться на русскую культуру, русский язык, не стесняться этого. Не надо стесняться выражать свое негативное отношение… А второе — это провести масштабнейший аудит чисто экономический. Там же коррупция: сколько денег разворовали, куда они ушли? Это нужно все выяснить, провести мощнейшие кадровые чистки», — сказал Безпалько.

В качестве примера разворовывания средств он привел «анекдотический случай» из Киева, когда деньги, выделенные тогда еще Росзарубежцентру, были потрачены на то, чтобы отвезти детей из семей русской общины зимой в Сибирь.

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