По его мнению, первое, что нужно сделать, — это пересмотреть целиком саму концепцию soft power в стране.
«Нужно опираться на русскую культуру, русский язык, не стесняться этого. Не надо стесняться выражать свое негативное отношение… А второе — это провести масштабнейший аудит чисто экономический. Там же коррупция: сколько денег разворовали, куда они ушли? Это нужно все выяснить, провести мощнейшие кадровые чистки», — сказал Безпалько.
В качестве примера разворовывания средств он привел «анекдотический случай» из Киева, когда деньги, выделенные тогда еще Росзарубежцентру, были потрачены на то, чтобы отвезти детей из семей русской общины зимой в Сибирь.
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