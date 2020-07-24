России следовало по примерыу Запада требовать от постсоветских республик принятия удобных для себя законов взамен на предоставляемые экономические выгоды. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 23 июля

Насколько эффективная и жесткая у России «мягкая сила»? Мнения экспертов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«К сожалению, в России существовало такое убеждение наивное, что если мы будем выстраивать экономические связи с этими или другими республиками, то все остальное приложится само собой… В итоге, Россия вкладывала значительные средства в те или иные республики в виде дешевых энергоресурсов, нефти, газа и прочего-прочего, а те выстраивали откровенную антироссийскую, порой даже русофобскую политику», — отметил Корнилов.

По его мнению, если бы в свое время Россия привязала по примеру США и ЕС, например, цену на газ к принятию языковых законов на Украине, то все могло бы сложиться иначе.

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