По его словам, антироссийские процессы на постсоветском пространстве начались давно. В качестве примера эксперт привел преследование русских движений в Казахстане в начале 90-х и ограничение использования русского языка на Украине в конце 80-х.
«К сожалению, в России существовало такое убеждение наивное, что если мы будем выстраивать экономические связи с этими или другими республиками, то все остальное приложится само собой… В итоге, Россия вкладывала значительные средства в те или иные республики в виде дешевых энергоресурсов, нефти, газа и прочего-прочего, а те выстраивали откровенную антироссийскую, порой даже русофобскую политику», — отметил Корнилов.
По его мнению, если бы в свое время Россия привязала по примеру США и ЕС, например, цену на газ к принятию языковых законов на Украине, то все могло бы сложиться иначе.
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