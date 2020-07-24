Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объяснил, почему деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) позволяет говорить об эффективном использовании Вашингтоном инструмента «мягкой силы». Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 23 июля

Сергей Степанов: Конечная цель «мягкой силы» Запада — расчленение России © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

При этом он напомнил, что у России также есть много похожих организаций, среди которых, например, фонд А.М. Горчакова, «Русский мир», Россотрудничество. Однако они, по словам эксперта, далеко не всегда эффективны.

В связи с этим он считает, что России следует перенимать американский опыт применения soft power.

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