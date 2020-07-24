«USAID — одна из основных донорских, грантовских организаций Соединенных Штатов, которая продвигает интересы США за рубеж… Она формирует и создает группы лояльных граждан и представителей политических элит в третьих государствах. Ее программы воспитывают у очень большого количества людей лояльное, позитивное отношение к тем ключевым, базовым ценностям, которые разделяет истеблишмент руководства Соединенных Штатов», — рассказал Денисов.
При этом он напомнил, что у России также есть много похожих организаций, среди которых, например, фонд А.М. Горчакова, «Русский мир», Россотрудничество. Однако они, по словам эксперта, далеко не всегда эффективны.
В связи с этим он считает, что России следует перенимать американский опыт применения soft power.
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