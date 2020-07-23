Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока договоренность о прекращении огня на Донбассе и уголовная ответственность за ее нарушение является лишь совместным заявлением сторон. В дальнейшем должны быть выписаны соответствующие документы, где будет регламентироваться общая процедура. Его слова приводит 24 канал 23 июля

По совместному заявлению стороны в дальнейшем будут работать в минском формате, где и выпишут четкие условия перемирия, уточнил Зеленский в ходе своего выступления в Станице Луганской.

«Это наша тактика — мы хотим расшифровки каждого пункта минских договоренностей. Тогда мы знаем, способны мы это выполнить, как мы это будем делать и кто за это ответственен», — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, украинские представители в Минске постоянно поднимают вопрос о деталях переговоров. Мол, в этом и позиция Украины — акцентировании на мелких деталях, где и будут ответы на вопросы.

Президент также подчеркнул, что договоренность должны подписать все стороны нормандского формата — Украина, Россия, Франция и Германия. Тогда с 27 июля и должно наступить перемирие.