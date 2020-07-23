Россия, считает эксперт, вместо этого создала определенную когорту «профессиональных русских», которые параллельно с олигархами и политиками занимались показной любовью к России.
«Они могли ходить в косоворотках, играть на балалайках, почитать стихи (как Россотрудничество) и все. А вот той силой, которая формировала бы проророссийскую повестку в умах молодежи, не было», — сетует Скачко.
Более того, по его мнению, Россия даже не озаботилась тем, чтобы предлагать своей Soft Power (мягкой силе) в Украине какие-то смыслы, привлекательные идеи и прорывные месседжи.
Пока вятский квас не станет столь же популярен, как кока-кола, Россия никогда не победит в битве за умы украинской молодежи, и то, что происходит на Украине последние шесть лет, этому подтверждение, добавил публицист.