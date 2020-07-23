Россия могла бы создать на Украине своих собственных грандоедов и соросят, как это делали Соединенные Штаты но она этого не делала. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: На Украине Россия сделала ставку на «профессиональных русских» и потерпела поражение © РИА Новости, Нина Зотина

«Они могли ходить в косоворотках, играть на балалайках, почитать стихи (как Россотрудничество) и все. А вот той силой, которая формировала бы проророссийскую повестку в умах молодежи, не было», — сетует Скачко.

Более того, по его мнению, Россия даже не озаботилась тем, чтобы предлагать своей Soft Power (мягкой силе) в Украине какие-то смыслы, привлекательные идеи и прорывные месседжи.

Пока вятский квас не станет столь же популярен, как кока-кола, Россия никогда не победит в битве за умы украинской молодежи, и то, что происходит на Украине последние шесть лет, этому подтверждение, добавил публицист.