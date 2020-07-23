Луческу в «Динамо»: фанаты киевлян призвали работников клуба увольняться и пригрозили протестами

Фанатское сообщество киевского «Динамо» опубликовало у себя в соцсетях 23 июля призыв к работникам клуба уволиться после назначения главным тренером бело-синих Мирчи Луческу, пригрозив руководству команды акциями протеста

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" — это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы (владельцы "Динамо" — ред.) должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой», — говорится в заявлении, размещенном на странице «WVC Динамо» в Facebook.

По мнению ультрас, все, что остается делать сотрудникам клуба, у которых «осталась хоть капля самоуважения», подать заявления об увольнении.

Кроме того, болельщики предупредили, что акции протеста из-за назначения Луческу не заставят себя долго ждать.

Telegram-канал Украина.ру также опубликовал красноречивую картинку, которую распространяют фанаты столичного клуба в Сети.