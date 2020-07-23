Житель Ровенской области Максим Кривош захватил пассажиров междугороднего автобуса в Луцке Волынской области 21 июля. Главным его требованием была публикация президентом Украины Владимиром Зеленским призыва смотреть фильм «Земляне». После того, как глава государства выложил в соцсетях соответсвующий ролик, террорист отпустил заложников и сдался властям.
Журналисты обратились к создателям картины с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
«"Земляне" не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж — это сострадание ко всем живым существам. Смысл этого фильма — это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для человеческого здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же мы не используем террора, чтобы обратить внимание людей на террор», — говорится в ответе Монсона, который также выразил слова поддержки всем, кто пострадал от действий преступника.
Известный голливудский актер Хоакин Феникс, который озвучивал фильм, также отреагировал на события в Луцке, выложив у себя в соцсетях скриншот заголовка новости о том, что заложники были освобождены после рекомендации фильма с его участием Зеленским.
«Земляне» — документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссером фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом, в качестве продюсера выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является веган-активистом.
Фильм поднимает также темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных.
После захвата заложников в Луцке за один день страницу в украинской «Википедии», посвященную этому фильму, просмотрели в три раза больше людей, чем за пять лет ее существования.