Режиссер документального фильма «Земляне» 2005 года Шон Монсон после захвата заложников в украинском Луцке заявил, что не поддерживает террор в качестве решения тех проблем, которые описаны в картине. Его слова 23 июля приводи «4 канал»

Житель Ровенской области Максим Кривош захватил пассажиров междугороднего автобуса в Луцке Волынской области 21 июля. Главным его требованием была публикация президентом Украины Владимиром Зеленским призыва смотреть фильм «Земляне». После того, как глава государства выложил в соцсетях соответсвующий ролик, террорист отпустил заложников и сдался властям. Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини

Журналисты обратились к создателям картины с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

«"Земляне" не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж — это сострадание ко всем живым существам. Смысл этого фильма — это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для человеческого здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же мы не используем террора, чтобы обратить внимание людей на террор», — говорится в ответе Монсона, который также выразил слова поддержки всем, кто пострадал от действий преступника.

Известный голливудский актер Хоакин Феникс, который озвучивал фильм, также отреагировал на события в Луцке, выложив у себя в соцсетях скриншот заголовка новости о том, что заложники были освобождены после рекомендации фильма с его участием Зеленским. Тайна луцкого террориста. Кто взрывает Украину © REUTERS, Mykola Martyniuk

«Земляне» — документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссером фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом, в качестве продюсера выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является веган-активистом.

Фильм поднимает также темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных.

После захвата заложников в Луцке за один день страницу в украинской «Википедии», посвященную этому фильму, просмотрели в три раза больше людей, чем за пять лет ее существования.