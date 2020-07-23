Германия вводит новую форму добровольной службы в бундесвере, ориентированную на выполнение задач по обеспечению безопасности и охране объектов в германских регионах, заявила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее слова приводит РИА Новости 23 июля

В Германии с 2011 года служба в армии стала добровольной. Большинство политических партий при этом против возвращения обязательной службы. По словам Крамп-Карренбауэр, введение нового формата службы позволит решить вопрос нехватки кадров.

«Под лозунгом "Твой год для Германии" с апреля грядущего года будет новая добровольная служба с фокусом на защиту родины», — сказала чиновница.

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Пока по этой программе в бундесвере будут служить до тысячи человек. Служба будет делиться на две части — полгода обучения, полгода полевой службы в форме участия в учениях и выполнении полевых задач армии.

Ключевыми задачами участников новой программы будут защита объектов инфраструктуры, солдат не будут обучать управлению сложными вооруженными системами.

Отличие от обычной добровольной службы также состоит в том, что она будет проходить вблизи от дома, служащих не будут дислоцировать вдали от родного региона или отправлять за рубеж.

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