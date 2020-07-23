В Германии с 2011 года служба в армии стала добровольной. Большинство политических партий при этом против возвращения обязательной службы. По словам Крамп-Карренбауэр, введение нового формата службы позволит решить вопрос нехватки кадров.
«Под лозунгом "Твой год для Германии" с апреля грядущего года будет новая добровольная служба с фокусом на защиту родины», — сказала чиновница.
По ее словам, служба будет проходить максимально близко к месту проживания служащего, в его родном регионе. Министр отметила, что эта опция позволит «закрыть брешь в профессиональной деятельности в бундесвере».
Пока по этой программе в бундесвере будут служить до тысячи человек. Служба будет делиться на две части — полгода обучения, полгода полевой службы в форме участия в учениях и выполнении полевых задач армии.
Ключевыми задачами участников новой программы будут защита объектов инфраструктуры, солдат не будут обучать управлению сложными вооруженными системами.
Отличие от обычной добровольной службы также состоит в том, что она будет проходить вблизи от дома, служащих не будут дислоцировать вдали от родного региона или отправлять за рубеж.
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