«День антисистемы — это когда ты ничего не боишься, веришь в себя и стараешься себя полюбить. И не верить всем тем, кто представляет систему. Все перечисленные мною люди — это столбы системы… День антисистемы — это день правды», — заявил он.
По словам Кривоша, он не жалеет о содеянном, но считает неправильным, что только президент Владимир Зеленский согласился выполнить его требования. Кривош напомнил, что в списке было 24 человека. И он в первую очередь ждал раскаяния от глав церквей.
Кроме того, Кривош заявил, что псевдоним Плохой он взял специально, чтобы ему «не тыкали, что он лучше всех». Он также заявил, что считает себя плохим человеком и даже хуже, чем все остальные.
По словам Кривоша, у него не было сообщников и он готов был умереть. Также, по его словам, он старался сделать все, чтобы люди не пострадали.
Почему он выбрал Луцк, Кривош ответить не смог. На вопрос, доволен ли он своим результатом, ответил, что «время покажет».