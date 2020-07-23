Захватчик автобуса с людьми в Луцке Максим Кривош заявил, что он обижен на человечество и самого себя за ложь и за то, что все друг друга обманывают. Об этом 23 июля он рассказал журналистам во время перерыва в суде, который транслировали украинские телеканалы

«День антисистемы — это когда ты ничего не боишься, веришь в себя и стараешься себя полюбить. И не верить всем тем, кто представляет систему. Все перечисленные мною люди — это столбы системы… День антисистемы — это день правды», — заявил он.

Послесловие к захвату заложников в Луцке. Почему СБУ оказалась бессильной? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, Кривош заявил, что псевдоним Плохой он взял специально, чтобы ему «не тыкали, что он лучше всех». Он также заявил, что считает себя плохим человеком и даже хуже, чем все остальные.

По словам Кривоша, у него не было сообщников и он готов был умереть. Также, по его словам, он старался сделать все, чтобы люди не пострадали.

Почему он выбрал Луцк, Кривош ответить не смог. На вопрос, доволен ли он своим результатом, ответил, что «время покажет».