По его данным, Волкер рассказал, что российские чиновники говорят, что Крым — это часть России, и здесь не о чем говорить.
Поэтому, по мнению Волкера, на переговоры не стоит тратить времени. При этом он считает, что эффективным будет усиление международного давления на Россию.
Отметим, до сегодняшнего момента усиление давления на Россию никакого результата не дало.
Однако Волкер считает, что оказывать давление на РФ должны США, Великобритания, Франция, Германия и НАТО, которые должны требовать от России, чтобы она вернула территорию Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма для России закрыт окончательно.