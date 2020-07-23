Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что возможностей для международных переговоров с Россией о принадлежности Крыма нет, пишет информагентство ASPI 23 июля

По его данным, Волкер рассказал, что российские чиновники говорят, что Крым — это часть России, и здесь не о чем говорить.

Волкер объяснил, почему НАТО не хочет связываться со странами бывшего СССР и предложил изменить условия их приема © Facebook/Iryna Gerashchenko

Отметим, до сегодняшнего момента усиление давления на Россию никакого результата не дало.

Однако Волкер считает, что оказывать давление на РФ должны США, Великобритания, Франция, Германия и НАТО, которые должны требовать от России, чтобы она вернула территорию Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма для России закрыт окончательно.