По данным ассоциации, три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, а сегодня они в изобилии встречаются прямо в столичных заливах.
«По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов. Что в отношении мелкой медузы, то это амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом — в некоторых заливах как в киселе плаваешь. Данная медуза — пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума», — сказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.
Специалисты подчеркивают, что появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра.
«Они живут в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой главной реке страны», — сказали в ассоциации.
Там добавили, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет: только в столичной акватории 57 отмелей, которые через 3-5 лет могут превратиться в острова, если не принять экстренные меры.