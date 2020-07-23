Медузы и рыба-игла появились в водах Днепра в районе Киева из-за катастрофического состояния реки. Об этом сообщили в Ассоциации рыболовов страны, передает 23 июля Интерфакс-Украина

Декоммунизация Днепра. В Украине рыба гибнет с головы, которая в Киеве © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов. Что в отношении мелкой медузы, то это амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом — в некоторых заливах как в киселе плаваешь. Данная медуза — пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума», — сказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Специалисты подчеркивают, что появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра.

«Они живут в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой главной реке страны», — сказали в ассоциации.

Там добавили, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет: только в столичной акватории 57 отмелей, которые через 3-5 лет могут превратиться в острова, если не принять экстренные меры.