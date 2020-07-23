Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает БЕЛТА 23 июля

Глава государства сначала обрушился с критикой даже на собственную администрацию.

«Конечно, меня удивляет в последнее время работа Администрации президента, пресс-секретаря, да, думаю, и Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. ред.) могла бы на это пристальнее посмотреть», — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил о начале «политической пандемии» в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации», — сказал президент.

Он предложил журналистам издания поехать «в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай», и сфотографировать «комбайнера-тысячника», рассказать «об этих простых людях — работягах, которые кормят страну».

«Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься», — считает Лукашенко.

Он также традиционно отметил, что в стране работают иностранные СМИ, такие как Би-би-си, «Свобода», «Свободная Европа» «и так далее, стримы эти», и спросил министров: «Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь».

По его словам, необходимо принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период, не ждать конца электоральной кампании и выдворять СМИ из Белоруссии, «если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».