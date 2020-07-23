Мужчина, который в Полтаве совершил ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, оказался бывшим заключенным. Об этом 23 июля сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook

По его словам, преступник родился в 1988 году. Его зовут Роман Скрипник. В 2007 году он был судим за мелкую кражу. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и предъявлен штраф в размере 510 грн (около 1,3 тыс. рублей). В 2008 году он снова был осужден за кражу и мошенничество. Также получил меру в виде подписки о невыезде и отбывал наказание два года в тюрьме. Бандит из Полтавы с заложником почти доехал до Киева — СМИ © Facebook, Поліція Києва

В 2014 году сел за решетку на три года за производство или хранение наркотиков. В том же году за кражу и хранение наркотиков получил еще три года заключения.

«Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты, — не желание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава», — написал Геращенко.

Машина, в которой находятся подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции — переговоры.