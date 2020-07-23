Отмечается, что активисты в микрофон говорят, что ветеранов нельзя трогать только за то, что они «защищали страну». Также всячески оскорбляют Волошина. Людей собралось, по оценке издания, немного. Группа поддержки говорит, что Погребиский просто проходил мимо и ни в чем не виноват.
При этом отмечается, что на видео четко видно, как он нападает на Волошина. По информации «Страны» сам Погребиский уже написал заявление на Волошина, обвиняя его в избиении. ГБР по этому заявлению уже возбудило уголовное дело.Кроме того, в суд приехал и сам Порошенко поддержать Погребиского и сразу же зашёл в суд.