Сторонники «Европейской солидарности» и представители «Нацкорпуса» приехали под суд, чтобы поддержать Александра Погребиского, который напал на депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олега Волошина и облил его зеленкой. Об этом 23 июля сообщает «Страна»

На Украине потребовали отправить Зеленского в отставку из-за инцидента с зелёнкой © пресс-служба президента Украины

При этом отмечается, что на видео четко видно, как он нападает на Волошина. По информации «Страны» сам Погребиский уже написал заявление на Волошина, обвиняя его в избиении. ГБР по этому заявлению уже возбудило уголовное дело.Кроме того, в суд приехал и сам Порошенко поддержать Погребиского и сразу же зашёл в суд.