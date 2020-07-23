Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европа отреагировала на смену главы Национального банка Украины (НБУ) спокойно, но напряженно. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 23 июля

«Отреагировали спокойно и напряженно. Они переживали о сохранении независимости Национального банка, стабильности политики НБУ — это важные вещи», — цитирует агентство Шмыгаля.

Новый глава НБУ, легальный игорный бизнес, ухудшение бизнес-ожиданий. Главное в экономике Украины 11-17 июля © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Глава правительства добавил, что после утверждения кандидатуры Кирилла Шевченко в качестве главы НБУ международные партнеры успокоились, так как Шевченко эти вопросы "понимает и гарантирует".