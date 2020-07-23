«Отреагировали спокойно и напряженно. Они переживали о сохранении независимости Национального банка, стабильности политики НБУ — это важные вещи», — цитирует агентство Шмыгаля.
Премьер уточнил, что международные партнеры переживали, не выбросили ли они свои деньги на ветер, будут ли сохранены инвестиции в финансовый сектор.
Глава правительства добавил, что после утверждения кандидатуры Кирилла Шевченко в качестве главы НБУ международные партнеры успокоились, так как Шевченко эти вопросы "понимает и гарантирует".