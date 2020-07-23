«Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона, я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники», — написал Кохановский.
По его словам, несколько лет назад он вместе с партнерами задумал большой инфраструктурный киберспортивный проект. Проект должен был стартовать с постройки арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизации отеля.
Он рассказал, что это будет первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. В нем будут не только привычные рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры, но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players' lounge.