Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях прогулялся в предгорьях Копетдага с алабаем по кличке Пальван. Об этом сообщило государственное информагенство «Туркменистан сегодня»

Президент Туркмении подарил сиротам наловленную в отпуске рыбу © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Издание пишет, что алабаи являются особой темой в литературном творчестве президента. Так, Бердымухамедов посвятил Пальвану четверостишие.

«Ты богатырь, мой алабай, /Ты доблестен, мой алабай, / Если надо, ты отважен, мой алабай, /Ты — гордость туркменской нации, мой алабай!» — написал он.

В мае сын президента Сердар Бердымухамедов открыл в городе Анау Ахалского велаята зоогостиницу и ветеринарную клинику для домашних животных. На торжественном мероприятии от имени собаководов страны была выражена признательность главе государства, также ему подарили щенка алабая. Бердымухамедова, который не присутствовал на мероприятии, попросили дать ему кличку. Президент назвал пса Пальваном (туркмен. "богатырь") и посвятил ему стихи.