Белоруссия разрабатывает план подготовки к полету в космос местного космонавта, сказал председатель Президиума Национальной академии наук страны Владимир Гусаков. Его слова приводит Sputnik 23 июля

По мнению ученого, республика должна заниматься расширением собственного присутствия в космосе. В январе была достигнута договоренность с Роскосмосом о посещении белорусскими учеными Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, напомнил он.

«Может показаться очень амбициозным план подготовки и полета в космос первого космонавта суверенной Беларуси. Однако первые шаги в этом вопросе уже делаются», — цитирует агентство главу НАНБ.

В настоящее время в Академии наук составлен список ученых, которые представляют Институт радиобиологии, Центральный ботанический сад, НПЦ по биоресурсам, Институт физиологии.

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Эти представители НАН впоследствии могут рассматриваться как потенциальные белорусские кандидаты для прохождения подготовки в ЦПК в качестве участников космических полетов, рассказал Гусаков.

После того, как будут сняты все ограничения, вызванные пандемией коронавируса, белорусская делегация посетит ЦПК. В планах стоит участие в наземных экспериментах с использованием научных разработок белорусских ученых.

В космосе уже побывали уроженцы Белоруссии Петр Климук и Владимир Коваленок, которые совершили свои полеты во времена СССР. В XXI веке в космос отправился еще один белорус — Олег Новицкий, летчик-космонавт Российской Федерации.